Ha pres la iniciativa

Lewis Hamilton no pensa a coronar-se campió ja en el GP dels EUA –la primera oportunitat matemàtica de què disposa–, però pel que es va veure ahir en els entrenaments lliures, demà pot deixar el títol pràcticament vist per a sentència. El pilot de Mercedes va ser el més ràpid en les dues sessions, sempre més de mig segon més veloç que el seu gran rival, Sebastian Vettel. A més, en la segona sessió –l’única en què els pilots capdavanters van assajar un joc de rodes ultratoves–, l’anglès va ser l’únic a baixar d’1:35, més ràpid que la seva posició preferent de l’any passat.

En canvi, a la tarda Vettel no només es va veure superat pel millor Red Bull, de Max Verstappen, sinó que va tenir una sortida de pista en la seva primera volta llançada, amb rodes toves. El Ferrari va anar a la graveta, però el pilot alemany va aconseguir sortir-ne per tornar al box i reprendre la sessió, tot i que només va fer deu voltes (Hamilton, 25).

El de Vettel no va ser l’únic ensurt. La jornada havia arrencat amb la pista molla en la primera sessió i, amb els cotxes calçats amb pneumàtics intermedis, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon i el provador de Toro Rosso Sean Gelael van protagonitzar sengles virolles. Per la seva banda, Carlos Sainz va tenir una bona estrena amb Renault, més ràpid que el seu company Nico Hülkenberg (en la segona sessió, per tot just cinc mil·lèsimes). La lluita al centre del grup és aferrissada, amb set cotxes en menys de mig segon dècimes, encapçalats per Fernando Alonso (al matí havia quedat inèdit, per una fuita hidràulica en el xassís).