Onada groga a Mugello

L’entrenament cronometrat de MotoGP a Mugello va ser una festa italiana, però no pas per celebrar la velocitat de les Ducati –ahir el vent no va fer possible igualar els 356 km/h de divendres– ni la competitivitat d’Andrea Iannone, el pilot més en forma en els entrenaments lliures. El destinatari principal de l’entusiasme dels aficionats locals va ser Valentino Rossi, que va signar la posició preferent del GP d’Itàlia i, de retruc, el nou rècord del circuit de la Toscana. L’onada de banderes grogues a Mugello va il·lustrar la sorpresa per la prestació del nou cops campió del món, atès que aquest any encara no s’havia enlairat fins a la primera línia i va sumar la primera pole després d’un any i mig de sequera, des del GP del Japó del 2016.

Set en tres dècimes