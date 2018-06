Qui busca troba

L’èxit ha arribat tard per salvar un matrimoni espatllat per la falta de resultats. Però ahir un retrobat Jorge Lorenzo va dominar de cap a cap el GP d’Itàlia –la seva sisena victòria a Mugello en MotoGP– i va aconseguir allò que Valentino Rossi no va poder: guanyar una cursa amb Ducati. Dissabte el de Tavullia li va prendre la posició preferent per ben poc, però en l’arrencada el mallorquí va superar la Yamaha del 46 i va sortir disparat al capdavant. En l’equador de la cursa, el seu avantatge sobre l’altra Ducati, d’Andrea Dovizioso, encara era d’un segon, però a partir d’aquí el marge es va estirar com un xiclet i l’italià va creuar la meta 6.3 segons rere seu.

Ha estat la primera victòria de Lorenzo de vermell –en la seva 24a cursa amb Ducati– i la primera en un any i mig, des del triomf a Xest el 2016, amb Yamaha. “És que la Ducati ara funciona, no és com la de l’època de Valentino”, va dir Dovi per justificar el doblet de les Desmosedici.

Segon zero del ‘Tro’