Lorenzo presenta candidatura al títol

Jorge Lorenzo encadena dues victòries amb Ducati i entra de ple en la lluita pel títol, sobretot per les sensacions que ha tingut en els dos últims grans premis. Lorenzo, que sortida des de la pole, s’ha vist superat per Márquez i Iannone en la sortida, però en la frenada del primer revolt de la segona volta ha agafat la primera posició i ha intentat escapar-se. El seu company l’any que ve al Repsol Honda Team ha estat l’únic que l’ha pogut acompanyar, tot i que Dovizioso els seguia de lluny. L’italià rodava forçat perquè el mallorquí i el cerverí no agafessin un avantatge significatiu i ha acabat per terra en la vuitena volta, deixant via lliure als dos del davant. Lorenzo, amb un compost més tou que els neumàtics de Márquez, ha obert un forat amb el campió del món que ha rondat sempre els dos segons per assegurar-se el triomf. El de Cervera ha retallat distàncies però no ha pogut atrapar el mallorquí, mentre que Valentino Rossi ha rodat sol en gran part de la cursa i ha completat el podi, entrant a 6,098 segons de Márquez.

Dani Pedrosa ha rodat protagonitzat una bonica lluita amb Cal Crutchlow per la quarta posició, però ha estat l’anglès qui ha sortit victoriós. El català ha acabat cinquè, just per davant de Maverick Viñales, que ha fet una molt mala sortida, perdent sis posicions abans d’arribar al primer revolt del traçat, i ja no s’ha pogut recuperar. El de Roses, que només ha aconseguit un podi en les set primeres curses de l’any, ha acabat sisè. Pol Espargaró ha estat 11è.

Aleix Espargaró, per la seva banda, ha caigut en la cinquena volta, per acabar de rematar un mal cap de setmana per al d’Aprilia, mentre que Álex Rins ha abandonat en la volta 11. També Tito Rabat ha hagut d’abandonar. Quan rodava novè, s’ha incendiat la moto del pilot de Barcelona, que ha saltat de la moto per evitar problemes majors.