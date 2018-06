Bou iguala el rècord de les 99 victòries

Toni Bou va igualar el rècord de victòries en el campionat del món de trial en guanyar el GP d’Andorra i sumar el triomf número 99. D’aquesta manera el pilot de Montesa de l’equip Repsol se situa al mateix nivell que el britànic Doug Lampkin. El pilot de Piera pot superar aquest número i arribar a la màgica xifra de 100 victòries en la prova que es disputarà el 24 de juny a Portugal.

El pilot de l’equip Repsol va aconseguir la victòria amb només dos punts de marge sobre el tarragoní Albert Cabestany (Beta), 16 per 18, que va aconseguir el seu millor resultat de l’any. La igualtat entre els dos pilots va ser constant, però Toni Bou va fer un punt menys en cada una de les dues voltes, 10 per 11 en la primera i 6 per 7 en la segona, i això li va donar el triomf. La tercera posició va ser per al gironí Jeroni Fajardo (Gas Gas) amb 20 punts (14 i 6), que va penalitzar massa en la primera volta i va saber remuntar en la segona. Tot i això, un fiasco (5 punts) en l’última zona li va impedir poder lluitar pel triomf final. El guanyador de l’última prova, el basc Jaime Busto (Gas Gas), es va haver de conformar amb la quarta posició amb 24 punts. En la general Bou amplia el seu avantatge mentre que Fajardo puja a la segona posició.

En trial 125 Eric Miquel va ser segon i es manté quart de la general, mentre que en trial 2 Francesc Moret va ocupar la quarta plaça i puja al sisè lloc de la general.