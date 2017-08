El Lleó de Derby

Neda braça, o alguna cosa semblant. No va néixer a Austràlia ni als EUA, és de Uttoxeter, prop de Derby, a Anglaterra. Això limita la seva llegenda a la piscina i potser per això els erudits de la natació l’ignorin. Però ha trencat motlles i el seu relat és incomparable. Ha fet coses bracejant que mai va fer ningú. De fet, és tan gran Adam Peaty (28 de desembre de 1994) que els rivals el graven per intentar imitar-lo. No hi ha manera perquè és una força incomparable de la natura, i propietari d’una tècnica única, fins al punt que va fer 46 braçades a la final olímpica, a Rio 2016, en què Van der Burgh, el seu ídol confés, a qui va convertir en excampió dels 100 m i en una menudesa, se n’hi van comptar 41. Mans grans, peus grans i genolls i turmells de doble articulació. I un cor de lleó tan enorme com el dibuix que porta tatuat en el seu braç esquerre.

Ningú ho diria, i menys la seva mare, Cristine, perquè a Peaty no li agradava l’aigua. “Jo solia fer qualsevol cosa per sortir de l’aigua. De nen ni tan sols m’agradava dutxar-me!”, confessa. Ara és campió Olímpic i Mundial dels 100 m i els 50 m. A Rio va guanyar la final dels 100 m superant al següent per 1.32 sec. És tan brutal la comparació que va nedar un 2,65% més ràpid que l’home que va acabar segon, Van der Burgh. Quan Usain Bolt va marcar el seu rècord mundial en els 100 m a Berlín el 2009, “només” va ser un 1,33% més ràpid que el medallista de plata, Tyson Gay. Per haver guanyat per un marge tan gran com ho va fer Peaty, Bolt hauria necessitat ser dues vegades més ràpid del que va ser. I Bolt és l’home que més ràpid ha corregut en la història d’un tartan olímpic. En natació, l’únic home que ha igualat el marge guanyador de Peaty és Michael Phelps, segons un estudi publicat per The Guardian. Peaty és tan ràpid que signa els 10 registres més veloços dels 100 m de la història. Adrian Moorhouse, l’últim campió olímpic britànic, hauria arribat uns set metres darrere d’ell. S’ha de dir que Moorhouse va marcar el rècord mundial el 1990.

Res seria el mateix sense alguns detalls; un mòbil, un barber o Melanie Marshall, una exnedadora recentment retirada, que el va descobrir corrent pel carril lent de la piscina municipal de Derby i va endevinar que en aquell nen que odiava l’aigua hi havia fusta. Tenia 14 anys. Des de llavors, excepte el dia que va perdre amb un xinès, Adam es limita a superar-se a si mateix. Va ser ella qui va inventar el brutal règim d’entrenament, les seves rutines de gimnàs, tan intenses que els seus vídeos són virals. “No intentis res del que faig a menys que tinguis els meus braços”, diu Peaty, que es nodreix amb 8.000 calories al dia, i només té un 6% de greix corporal. Mentrestant, posa per a revistes de consum gai amb el mateix somriure amb què explica que escolta música de rapers abans d’una final.

Plusmarquista olímpic i mundial de 50 i 100 metres lliures, és l’únic ésser humà que ha baixat dels 26’ i els 57’ però no va estar tan lluny de perdre’s. L’estiu del 2012 s’empolainava per anar-se’n de festa i en consultar la llista d’ofertes al seu telèfon mòbil va descobrir que el seu company Craig Benson, un any més gran que ell, acabava de córrer les semifinals als 100 m braça, la seva prova. I Peaty es va preguntar: “Què estic fent amb la meva vida?” Va prendre una decisió. “La gent parla de sacrificis, però només és una elecció. En fas dos a la vida, un que et fa més ràpid, un que et fa més lent. Vaig escollir ser més ràpid”. Ara cada dia es posa al llit a les nou. I sol.

“La pregunta és quant més pot millorar”, diu Rebecca Adlington, doble campiona olímpica. L’entrenador de British Swimming, Bill Furniss, diu d’ell. “És un cavaller, és humil, un lleó, és una bèstia al temps. És aquesta la combinació que l’ha fet el millor”. “Cal posar-li la carn davant” diu el seu entrenador, que va traçar un objectiu, el Projecte 56, per trencar la barrera dels 57 segons en els 100 m braça. Ho ha rebentat. Plou sobre mullat. Però si físicament és un portent, mentalment resulta demolidor. Va arribar a Rio tan mentalitzat que va perdre la maleta, ni gorret ni banyador... res. Va demanar un prestat. “M’en posaré un altre i seré el més ràpid”. I això va fer. Els mesos anteriors, la seva entrenadora va instar-lo que busqués una manera d’aïllar-se i es va comprar un rifle d’aire comprimit. Al jardí de casa dels seus pares, on viu, es va dedicar a disparar contra el que veia: “Petites coses com aquesta m’ajuden a relaxar-me i preparar la ment”, diu.

El gran problema per als que competeixen contra el tipus que no es volia banyar és que no hi ha manera de ser millor que ell. Van der Burgh diu: “El que fa ja no és ni tan sols braça. Neda diferent, amb un nou tipus de cop, com una metamorfosi entre “volar” i “colpejar amb el pit”. No hi ha qui el guanyi”. Potser la culpa és del seu barber. Un dia que estava de baixada va acudir a tallar-se els cabells. “El barber sempre sap tot el que passa a la ciutat, oi? I sap com et trobes. I li vaig confessar els meus dubtes”. Ei, no et preocupis , ets el campió del món, no? Ves als jocs, i tranquil” em va dir. Vaig pensar: “Sí, ell té raó. Soc campió del món. De què estic espantat? Me’n vaig anar a Rio i vaig fer el que sabia que havia de fer. És un gran tipus i em talla els cabells gratis”, diu. Faltaria més. Talla els cabells al lleó de Derby.