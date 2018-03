L’aneguet lleig

Per què es xiula André Gomes i, en canvi, han caigut i cauen simpàtics altres jugadors que han ofert menys, com Mathieu, Yerry i Alcácer?

Mai he entès els aficionats que xiulen els seus propis jugadors. Encara recordo aquell soci que seia prop meu i que es va passar tot un partit escridassant Ronaldo perquè marxava amb la selecció del Brasil i es va aixecar del seient com un boig quan el davanter va fer el gol de la victòria contra el Deportivo en el seu últim partit com a blaugrana. El vaig obligar a seure. Mai ho entès. I encara entenc menys que el públic xiuli un dels seus quan encara no ha ni sortit al terreny de joc, com va passar amb André Gomes en el partit contra l’Atlético de Madrid. Amb la lògica emprenyada d’Ernesto Valverde i uns quants companys del portuguès, que saben que no passa un bon moment anímic i que el que necessita és l’escalf dels seus i no la crítica.

Ha quedat molt clar en la magnífica entrevista que Aitor Lagunas ha fet al portuguès en la revista Panenka, publicada ahir. André Gomes explica que no disfruta quan surt al terreny de joc, que té por. I que fins i tot no li agrada sortir a passejar per Barcelona, perquè té por que els aficionats li diguin coses, tot i que ell mateix reconeix que el seu rendiment no està sent bo i que la situació fa que no s’entreni bé, perquè pensa massa. El portuguès, a qui els entrenadors utilitzen més lluny del Camp Nou que a casa, necessita el suport del públic del Barça per poder desfer-se de la pressió que no l’està deixant explotar les seves qualitats. La necessita ell, com la necessiten tots els jugadors. Perquè una de les coses que no deu entendre, com tampoc entenc jo, és perquè André Gomes s’ha convertit en una mena d’aneguet lleig. Per què el xiulen i, en canvi, el públic no ho ha fet amb altres futbolistes que han ofert menys que ell? Com Mathieu, Alcácer i Yerry Mina, per posar tres noms. Han caigut simpàtics i André Gomes sembla que no. Possiblement sigui pel preu que el Barça va pagar per ell. Però del preu, el jugador, no en té cap culpa. La té qui el va pagar. Com també la té el comprador, el venedor i fins i tot l’agent del futbolista, que va posar una variable per si André Gomes arribava a ser Pilota d’Or. Més pressió per al portuguès.