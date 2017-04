Surten motivats de casa

Un derbi sempre és un partit especial, i encara més si l'has mamat des de petit. Els jugadors del planter saben que no és un duel més, el tenen marcat en el calendari i el viuen d'una manera diferent. L'Espanyol rep demà el Barça a l'estadi i el pes de la gent de casa està garantit, amb un mínim de quatre representants en l'onze titular.

L'Espanyol té ganes de fer la guitza a l'etern rival. A banda de complicar-li la lliga, hi ha una motivació clara per celebrar la primera victòria contra el Barça a l'estadi de Cornellà. “És un partit important, especial, sobretot per als de casa, que sabem què significa. I l'afició igual. Espero que ho puguem transmetre als que venen de fora, que suposo que ja hauran vist què suposa. No puc dir amb paraules què suposa per a mi jugar contra el Barça, un partit diferent des d'abans de començar. Dones tot el que tens i més”, ressaltava David López. El central tindrà l'afegit de treure's l'espina del partit de la primera volta, en què el conjunt de Quique Sánchez Flores hi arribava amb rècord de minuts sense encaixar cap gol i va ser golejat.

David López forma part del mínim de quatre jugadors que formaran part de l'onze inicial de l'Espanyol. Marc Navarro o Javi López, al lateral dret; Aarón, a l'esquerre –si les molèsties musculars no ho impedeixen–, i Gerard Moreno serà el referent en punta. Marc Roca i Melendo estaran en la convocatòria, si bé tenen menys possibilitats de ser a l'alineació. Així, la motivació extra està garantida en bona part dels protagonistes, amb altres com ara Víctor Sánchez, que també senten que es tracta d'un enfrontament especial.

El mínim de quatre és la mateixa proporció que en la primera volta, en què Melendo va tenir també minuts en la segona meitat. És el que sol ser habitual a l'Espanyol en els darrers temps, amb la diferència que el planter en època de crisi era un recurs que ajudava també a quadrar comptes i que ara, amb un nivell d'exigència més alt a la plantilla, la gent de la casa també s'hi ha fet un forat. La temporada passada, en el 0-0 també hi va haver pòquer amb Pau, Javi López, Víctor Álvarez i Joan Jordán, mentre que un any abans tan sols en van ser un parell, un menys que en la 2013/14 i la 2012/13. Els resultats positius han comportat en els darrers temps un mínim de quatre jugadors de les categories inferiors. En l'1-1 del 2008 hi va haver Raúl Rodríguez, Amat, Dídac i Thievy, i després de la represa van aparèixer Casilla, Javi López i Álvaro, l'heroi amb el gol de l'empat. Cornellà encara ha vist un altre 0-0, en la primera lliga, amb Víctor Ruiz, Dídac, Chica i Baena en l'onze i aparició de Coro i Moisés, mentre que en l'última victòria –3-1 a Montjuïc– Torrejón, Jarque, Chica, Moisés i Tamudo van fer vibrar l'afició, com Sergio Sánchez, que apareixeria per fer la centrada del 2-1. Els nois del planter són els encarregats d'estirar el carro i de contagiar l'afició i els companys que no venen tan motivats des de casa com ells. I així serà de nou demà, quan els blanc-i-blaus tindran com a mínim quatre peces que han crescut tenint el Barça de màxim rival. És el número màgic. Amb menys, sempre s'acaba el derbi amb les mans buides.