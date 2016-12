L'home de les urgències

Aquest matí el Nàstic torna a la feina després de les vacances de Nadal i ho farà amb un nou timoner, Juan Merino, que arriba a Tarragona amb l'objectiu de rescatar un equip a la deriva després d'un inici de lliga nefast. El repte que té el tècnic nascut a La Línea de la Concepción fa 47 anys, amb el qual el club ja feia dies que negociava, és enorme: aconseguir que el Nàstic, últim, a sis punts de les posicions de permanència, reaccioni d'aquí al final de temporada i eludeixi el descens.

Juan Merino és un home de la confiança d'Emilio Viqueira, amb el qual va coincidir com a jugador al Recreativo i com a tècnic al Xerez, quan l'actual director esportiu del Nàstic desenvolupava aquesta mateixa tasca al club blau. L'andalús és un entrenador acostumat a fer el paper de bomber darrerament. Ha actuat d'apagafocs en dues ocasions consecutives al Betis. Fa un parell de temporades, estant al filial, va fer de tècnic pont entre Julio Velázquez i Pepe Mel i, en les quatre jornades que va dirigir, va fer reflotar l'equip amb quatre victòries. Després el conjunt sevillà culminaria la campanya amb l'ascens. La temporada següent Merino va tornar a fer el salt del filial al primer equip, rellevant precisament Mel, però llavors ja s'hi va quedar. En el mig curs al Betis va aconseguir l'objectiu de la salvació, però l'equip no va arribar a trobar una línia regular de resultats i un cop arribat el mercat d'estiu va ser substituït per Gustavo Poyet.

Juan Merino tindrà avui el seu primer repte: conèixer una plantilla que canviarà a fons durant el mercat d'hivern. Dirigirà el primer entrenament a dos quarts d'onze del matí, al camp annex del Nou Estadi, en una sessió a portes obertes. Després, cap a la una del migdia, el club el presentarà com a nou entrenador. Amb ell, arriba al primer equip el preparador físic Jordi Abella, que estava al juvenil i rellevarà a Raúl López.