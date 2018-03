El Gremio dona per tancat el traspàs d’Arthur

El fitxatge d’Arthur serà anunciat de manera imminent, podria ser qüestió d’hores, després que el Barça i el Gremio hagin tancat l’acord pel brasiler per 30 milions d’euros més 10 en variables de fàcil compliment. El viatge de Robert a Brasil va deixar encaminada una negociació que ha quedat ja tancada i que lligarà el jugador amb el club blaugrana durant les pròximes cinc temporades. Arthur continuarà al club brasiler aquesta temporada i la meitat de l’altra, i s’incorporarà al Barça durant el mercat d’hivern del 2019. El Barça no va desmentir les informacions del Brasil i l’anunci oficial es podria produir en els pròxims dies. El president del Gremio, Romildo Bolzan, ja havia explicat durant el matí d’ahir que el fitxatge s’encaminava “cap al final de la negociació”, i va afegir que les xifres de l’operació s’aproximaven a les que es venien publicant les darreres setmanes.

El Barça, gràcies al bon fer de Robert Fernández, ha tancat un fitxatge de futur a un cost molt assumible. “És clar que estic nerviós, és normal. És un moment molt important. Estic segur que es resoldrà de la millor manera per a tots”, explicava Arthur dies enrere i el seu desig es convertirà en realitat. Criat a Gremio, com Ronaldihno, el migcampista brasiler arribarà el pròxim any per elevar la competència al centre del camp i fer gaudir el Camp Nou.