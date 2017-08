Adeu a Ángel Nieto

Ángel Nieto Roldán (Zamora, 25-01-1947) va morir ahir en un hospital d’Eivissa, vuit dies després d’haver tingut un greu accident de trànsit per l’envestida d’un turisme quan circulava amb un quad. Nieto, estabilitzat però en estat greu, va mostrar senyals de millora dimecres i, de fet, es va comunicar que l’anirien despertant del coma que li havien induït per mantenir estable la pressió intracranial, però la matinada d’ahir va empitjorar sobtadament i va tenir un edema cerebral massiu, que no va poder superar.

Pioner

Ángel Nieto va ser el primer estímul perquè el motociclisme fos un esport popular a l’Estat espanyol i perquè, de l’afició, en sortís un planter de pilots i campions. No va ser el primer a guanyar un gran premi –aquest honor és del català Salvador Cañellas, el 1968–, però sí el primer campió, l’any 1969. Una sèrie de títols espectacular –entre el 1969 i el 1984, només no en va guanyar cap els anys 1973, 1974, 1978 i 1980– i les enyorades lluites amb Jan de Vries –Nieto li va guanyar el títol de 50 cc del 1972 amb empat a punts–, Barry Sheene, Kent Andersson i, sobretot, amb els italians Eugenio Lazzarini i Pierpaolo Bianchi –ben bé durant una dècada– van captar l’atenció del món motociclista, tot i que a escala global quedaven eclipsades pel domini aclaparador de Giacomo Agostini en les cilindrades altes. Ningú com Nieto va guanyar tant en les cilindrades petites, però els escassos experiments a 250 cc en el mundial no van reeixir, un fet que es va atribuir al seu físic (menut i de poc pes), però que també té a veure amb la dificultat d’accedir a motos competitives. Va destacar com a estrateg a llarg termini, tant en cursa –les seves 90 victòries contrasten amb només 34 posicions preferents– com en la planificació de les temporades, ja que sempre va buscar el millor material, sovint el va trobar i, en una època en què hi havia moltes cilindrades, poques vegades va escollir malament.

Format a Catalunya