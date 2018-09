Senegal aprofita els regals de Polònia (2-1)

El grup H s’ha abonat avui a les sorpreses i en el segon partit Senegal s’ha desfet de Polònia 2-1 en aprofitar dos regals, un a cada part.

El partit ha seguit d’entrada un guió més o menys previsible amb Polònia amb la pilota intentant combinar, sense gaire encert, i Senegal apostant per la velocitat i el físic per sortir a la contra. Cap dels dos equips ha estat capaç de generar perill. Els africans ha tingut una arribada de Sarr i el gol en el minut 35 amb un error inicial del lateral Pisczek, que ha donat peu a la cursa de Niang i a una combinació entre Mané i Gueye. El xut final l’ha desviat Cionek al fons de la xarxa. Gol en pròpia porta.

Polònia ha intentat variar una mica el dibuix tàctic a la segona part, però tan sols ha aconseguit apagar l’extrem Grosicki, el millor fins aleshores. Lewandowski ha donat senyals de vida en una falta a la frontal que ha obligat N’Diaye a volar, però el segon gerro d’aigua freda polonès no s’ha fet esperar. Mané i Diouf ja havien fregat el 2-0, que ha arribat en un altre regal. En el 60’ Krychowiak enlloc de controlar la pilota sol al mig del camp ha fet una passada enrere i el central Pazdan i el porter Szczesny no s’han posat d’acord sobre qui anava a per la pilota. Niang, més murri, s’ha endut l’esfèrica i a porteria buida només l’ha hagut d’empènyer.

Amb dos gols en contra, Polònia ha augmentat el domini i ha pogut retallar distàncies quan Milik s’ha avançat a tothom al primer pal, si bé la rematada s’ha perdut fora per poc. N’Diaye ha hagut d’intervenir també en un cop de cap de Lewandowski, tot i que Szczesny també ha hagut de sortir per avançar-se a la rematada de Niang. El final ha guanyat emoció quan el cap de Krychowiak ha caçat una falta per enviar la pilota al fons de la xarxa en el 2-1.